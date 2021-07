UFFICIALE – Inter, annullata la tournée negli Usa: “Rischi per gli spostamenti”

Arriva anche il comunicato del club nerazzurro che conferma il forfait

L'Inter rinuncia ufficialmente alla tournée americana. Dopo le indiscrezioni degli ultimi minuti, ora arriva anche la nota del club che spiega i motivi dietro alla scelta di non partecipare alla Florida Cup: "Fc Internazionale Milano - si legge - comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC".