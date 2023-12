Dopo l'indizio social, ecco l'ufficialità. Anche Henrikh Mkhitaryan ha sottoscritto il suo prolungamento di contratto con l'Inter. L'armeno "ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto" si legge su Inter.it. "Il centrocampista classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2026".

"È il classico uomo in più, che unisce una costante spinta in fase offensiva a una spiccata intelligenza tattica, e che continuerà ad esserlo per le prossime stagioni. Henrikh Mkhitaryan e l'Inter insieme fino al 2026 - si legge ancora sul sito ufficiale del club milanese -. Un prolungamento di contratto arrivato dopo un anno e mezzo da assoluto protagonista per il centrocampista nerazzurro. Mkhitaryan è diventato, gara dopo gara, una pedina preziosissima, adattabile ad ogni situazione e ad ogni avversario e in grado di creare spazi e illuminare il gioco di Simone Inzaghi. Oltre al suo fondamentale apporto nel garantire fluidità alla manovra della squadra, l’armeno ha realizzato in nerazzurro gol pesantissimi, grazie ai quali ha contribuito alla conquista di una Coppa Italia e di una Supercoppa Italiana, oltre ad aver vissuto lo straordinario percorso che ha portato l’Inter a giocarsi la finale di Champions League ad Istanbul".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!