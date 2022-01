UFFICIALE – Caicedo è nerazzurro: arriva in prestito fino al 30 giugno

È il sesto miglior marcatore della storia della nazionale eucadoregna

Adesso è anche ufficiale: FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022. Nella sua carriera anche 22 reti con la maglia della nazionale dell’Ecuador, compresa una doppietta contro il Brasile nel 2011. È il sesto miglior marcatore della storia della nazionale eucadoregna.