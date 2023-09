Da Marcus Thuram a Davy Klaassen: sono stati 12 gli episodi esclusivi che hanno raccontato la finestra estiva del calciomercato dell'Inter.

Come spiega il club nerazzurro in comunicato, "'New Brothers' è stato il progetto firmato da Inter Media House per presentare singolarmente tutti gli acquisti della sessione estiva di calciomercato della stagione 2023/24. I risultati sono stati straordinari con 913 contenuti che hanno generato 81,6 milioni di views e 199 milioni di impression - si legge -. Per la prima volta il club nerazzurro ha realizzato una strategica campagna di branded content dedicata a Paramount+, Official Jersey Front Partner. Con il coinvolgimento di 12 canali worldwide Inter ha dato vita ad un ecosistema di più di 1250 contenuti per raccontare in modo innovativo uno dei momenti più importanti del calendario calcistico unendo al linguaggio sportivo quello cine-televisivo.

GLI EPISODI

1. Panther Instinct - Marcus Thuram

2. Pagine a Milano - Davide Frattesi

3. Strada verso casa - Raffaele Di Gennaro

4. The young giant - Yann Bisseck

5. La inspiracion - Juan Cuadrado

6. The ballad of the snake - Yann Sommer

7. The forbidden gate - Emil Audero

8. Dreamin' Mediolanum - Carlos Augusto

9. The long way home - Marko Arnautovic

10. Hombre de accion - Alexis Sanchez

11. The frenchman - Benjamin Pavard

12- Let there be magic - Davy Klaassen

