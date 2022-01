Tuchel punge Lukaku: “Sbaglia l’approccio, non si può essere in 10 al servizio di uno”

Il tecnico del Chelsea ha ancora da ridire sul belga: "Vogliamo sia un giocatore chiave, ma questo è uno sport di squadra"

Nuova stoccata di Thomas Tuchel nei confronti di Romelu Lukaku. Alla vigilia del match di campionato contro il Brighton, il tecnico tedesco del Chelsea è tornato nuovamente a parlare dell'attaccante belga ribadendo un pensiero già espresso dopo la sconfitta contro il Manchester City, anzi rincarando la dose: "È un giocatore chiave e vogliamo che sia un giocatore chiave, ma per me è l'approccio sbagliato. È uno sport di squadra, quindi non si tratta di dieci giocatori al servizio di un giocatore, non è il Chelsea e non è il calcio".