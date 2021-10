Tuchel: “Lukaku, spiace per gli interisti. Stava bene a Milano, ma voleva il Chelsea”

Il tecnico del Chelsea: "Mi spiace per i tifosi interisti, ma abbiamo trovato in lui un punto di riferimento in attacco"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è intervenuto quest'oggi nell'ambito del Festival dello Sport di Trento. Tra le tante domande, il tecnico tedesco si espone, inevitabilmente, anche su Romelu Lukaku, approdato ai Blues dall'Inter: "Perché l’ho portato via dall’Inter? Mi spiace per tutti i tifosi interisti ma, come tutti, cerchiamo di migliorare la nostra formazione e abbiamo individuato in lui una punta molto fisica, un punto di riferimento in attacco, un giocatore di personalità che potesse sollevare anche la pressione dalle spalle dei più giovani. E non ci sono tanti giocatori con questo profilo. Lui aveva detto che stava bene con l’Inter, e con Antonio Conte, perché aveva raggiunto ottimi risultati, ma concludere la carriera al Chelsea, in Inghilterra, dove aveva iniziato, per Romelu era molto importante. Il rischio in questo caso era minimo. Voleva il Chelsea e per noi è stato importante".