Tuchel: “Lukaku? Non possiamo giocare come l’Inter per farlo rendere al massimo”

Il manager dei Blues: "Era la soluzione perfetta e lo è ancora. Non credo si possa presumere che abbiamo speso questa somma di denaro pur avendo grossi dubbi"

Ieri, in conferenza stampa, Thomas Tuchel ha parlato estesamente di Romelu Lukaku, precisando che la scelta di acquistarlo in estate dall'Inter per una cifra monstre pari a 115 milioni di euro stata concordata da tutte le parti al Chelsea: "Lui la prima scelta? Questa riguarda ciò che è possibile e ciò che non è possibile e ciò che è adatto. Era la soluzione perfetta e lo è ancora. Non credo si possa presumere che abbiamo speso questa somma di denaro pur avendo grossi dubbi".