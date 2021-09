TS – Onana, Ginter, Tolisso e Insigne: Inter, è aperta la caccia agli svincolati

Quattro i nomi in primo piano per i nerazzurri che potrebbero arrivare a parametro zero

Mattia Zangari

Archiviata la sessione di mercato estiva, è iniziata la caccia grossa agli svincolati, vera specialità in casa Inter. Il nome più caldo in questo senso è quello di André Onana, portiere offerto qualche mese fa ai dirigenti nerazzurri da Alberto Botines a margine della trattativa per Hector Bellerin: il camerunese, scrive Tuttosport, oggi è in pole position come possibile erede di Samir Handanovic proprio perché in scadenza con l’Ajax.

Detto del portiere, ruolo cruciale per il futuro, è altrettanto impellente è la necessità di Marotta e Ausilio di trovare un centrale a costo zero, considerato che a giugno andranno in scadenza i contratti di Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov. Facile pensare che Vanheusden e Pirola possano tornare alla base, magari affiancati da un giocatore di esperienza come Matthias Ginter, vecchio obiettivo dei nerazzurri. Pure a centrocampo c’è un giocatore con il contratto in scadenza: si tratta di Corentin Tolisso, la cui parentesi al Bayern Monaco è da considerarsi ormai chiusa.

Un capitolo a parte merita il reparto d'attacco, dove tutti i pensieri vanno a Lorenzo Insigne che l’Inter aveva già tentato di prendere in estate prima di virare definitivamente su Correa. "Nel caso in cui la frattura con Aurelio De Laurentiis non dovesse ricomporsi, è scontato che i nerazzurri si facciano trovare in prima linea per la stella del Napoli", si legge sul quotidiano torinese.