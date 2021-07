TS – Inzaghi punta sull’usato sicuro: idea Lazzari più Keita Baldé

L'esterno è il sogno per rimpiazzare Hakimi, il senegalese insieme a Raspadori se parte Lautaro Martinez

"L’Inter - come arcinoto - ha mosso passi importanti per Giacomo Raspadori (pure ieri Tullio Tinti , suo procuratore, era in sede, ufficialmente per parlare di giovani) mettendo a budget 20 milioni per il cartellino, nel caso in cui il Sassuolo dovesse aprire a una cessione già in questa sessione di mercato" si legge sul giornale torinese, che poi però sottolinea come, caso di partenza del Toro, Inzaghi vorrebbe anche un giocatore pronto. Ed è proprio in questo discorso che si inserisce il possibile ritorno Keita, a bilancio per circa 7 milioni nelle casse del Monaco e che vorrebbe quindi incassarne 8-10 dall'eventuale cessione. "Tramite l’escamotage del rinnovo di un anno - l’Inter potrebbe spuntare un prestito con diritto di riscatto, magari al maturare di certe condizioni" ipotizza TS.