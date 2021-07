TS – Barella, l’Inter risponde a 3 top club inglesi: è assolutamente incedibile

Il centrocampista ha raggiunto un nuovo status: a fine mercato gli verrà adeguato il contratto

Tre top club della Premier League hanno messo gli occhi su Nicolò Barella, come primo effetto dell'Europeo vinto con la Nazionale da protagonista. Si tratta di Chelsea, Liverpool e Manchester United (la nostra esclusiva) che, come conferma Tuttosport, hanno iniziato a bussare sempre più forte alla porta dell'Inter, ricevendo però tutte la stessa risposta: il giocatore è assolutamente incedibile. Uno status che comporta di conseguenza anche un adeguamento del suo contratto: il discorso, spiegano i colleghi del quotidiano torinese, verrà affrontato con calma alla fine del mercato, anche perché il nodo è l'ingaggio da 2.5 milioni che potrebbe arrivare a 4 più bonus, sulla falsariga dell'accordo trovato in inverno con i procuratori di Lautaro Martinez che partiva dalle stesse cifre.