Tronchetti Provera: “Felice di Marotta all’Inter, guardiamo al futuro con ottimismo”

Il numero uno di Pirelli: "Stadio nuovo? Deve prevalere l'interesse delle squadre di calcio"

Microfoni a Marco Tronchetti Provera. Il numero uno di Pirelli è stato ospite del programma di GR Parlamento 'La Politica nel Pallone', in un'intervista dove in primo luogo ha elogiato la politica economica dell'Inter con riferimento al mercato: "La società ha dimostrato di avere una visione chiara e gli acquisti dell’anno scorso e di gennaio danno equilibrio alla squadra. Sono molto contento che Beppe Marotta sia con noi, sta facendo un lavoro straordinario. Possiamo guardare al futuro con discreto ottimismo". Tronchetti Provera ha detto la sua anche sul nuovo bond emesso dal club nerazzurro e sulla situazione economica del calcio italiano: "Il tema non è solo italiano, ma tocca tutto il mondo del calcio. Io credo che le squadre debbano individuare un cammino perché c’è uno squilibrio troppo forte tra il denaro che circola e i bilanci delle società".