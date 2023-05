Simone Inzaghi ha colpito ancora: vince la sua settima finale consecutiva e porta all'Inter l'ennesimo trionfo. I nerazzurri superano la Fiorentina per 2-1 al termine di un match soffertissimo, deciso dai due graffi di Lautaro Martinez che ribalta l'iniziale svantaggio firmato da Nico Gonzalez che aveva illuso la squadra di Vincenzo Italiano. Che gioca la sua signora partita, mettendo alle corde i nerazzurri, che però riescono a resistere e quindi potranno alzare al cielo la nona Coppa Italia della loro storia.

LA PREMIAZIONE LIVE

23.20 - SAMIR HANDANOVIC ALZA IL TROFEO, L'INTER CONQUISTA LA COPPA ITALIA 2023!!!

23.18 - Arriva il momento dell'Inter, primo a ricevere la medaglia è Alessandro Bastoni.

23.17 - Curioso incidente, le medaglie vengono esaurite e per lo staff di Vincenzo Italiano non c'è premio.

23.15 - Riceve le medaglie per la seconda piazza la Fiorentina. Cristiano Biraghi arriva con la bandiera dei quartieri di Firenze.

23.14 - Vengono premiati i direttori di gara.

23.13 - Palco già allestito, viene portato il trofeo a centrocampo.

23.03 - Come giusto che sia, Lautaro Martinez è stato nominato miglior giocatore della finale. Tutta la squadra è ora sotto la Nord per festeggiare.

----

IL TABELLINO

FIORENTINA-INTER 1-2

MARCATORI: 3' Gonzalez (F), 29', 37' Lautaro Martinez (I)

FIORENTINA: 1 Terracciano; 2 Dodo (82' 15 Terzic), 28 Martinez Quarta (70' 16 Ranieri), 4 Milenkovic, 3 Biraghi; 34 Amrabat (70' 7 Jovic), 10 Castrovilli (60' 38 Mandragora); 11 Ikoné (60' 33 Sottil), 5 Bonaventura, 22 Gonzalez; 9 Cabral.

In panchina: 31 Cerofolini, 51 Vannucchi, 8 Saponara, 23 Venuti, 32 Duncan, 42 Bianco, 72 Barak, 77 Brekalo, 98 Igor, 99 Kouamé.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

INTER: 1 Handanovic; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (59' 6 De Vrij); 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (83' 5 Gagliardini), 32 Dimarco (68' 8 Gosens); 9 Dzeko (59' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (83' 11 Correa).

In panchina: 21 Cordaz, 24 Onana, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D'Ambrosio, 37 Skriniar, 43 Akinsanmiro, 50 Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Irrati. Assistenti: Carbone - Lo Cicero. Quarto uomo: Fabbri. VAR: Mazzoleni. Assistenti VAR: Marini-Ranghetti.

Note

Ammoniti: Bastoni (I), Martinez Quarta (F), Gonzalez (F)

Corner: 8-4

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

RIVIVI IL LIVE

95' - ED E' FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! L'INTER BATTE LA FIORENTINA 2-1 E CONQUISTA LA SUA NONA COPPA ITALIA!!!!

94' - Strappo improvviso di De Vrij, passaggio per Lukaku che trova un corner.

93' - Cross di Biraghi imprendibile per Gonzalez, l'Inter può respirare.

92' - Terzic viene perso dalla difesa e crossa per Jovic, che non inquadra la porta.

90' - Saranno cinque i minuti di recupero. Splendido Gosens che anticipa Gonzalez costringendolo all'ammonizione.

88' - Gonzalez salta l'uomo e si trova a tu per tu con Handanovic, che con l'aiuto di Darmian sbroglia una situazione intricata.

87' - Ultimi minuti di gioco, Fiorentina all'assalto.

83' - Gagliardini ha una nuova chance, fuori Calhanoglu. In campo anche Correa per Lautaro.

82' - Proprio Dodò lascia il campo a Terzic.

82' - Cosa si è divorato Jovic! Sul cross di Dodò l'ex Real va di testa ad incrociare, palla fuori di niente.

81' - Cabral di testa su cross di Biraghi, Handanovic para sicuro.

80' - Lukaku viene fermato da Terracciano, col belga in fuorigioco.

79' - Bonaventura lancia Jovic che supera due difensori e tira, Handanovic respinge da campione.

79' - Dumfries male, Barella malissimo: due occasioni importanti per l'Inter.

78' - Cabral sfonda su Handanovic intento a bloccare un campanile, Irrati fischia.

77' - Gosens vicino al 3-1! Lukaku sfonda a destra e mette in mezzo dove il tedesco è pronto ma calcia senza coordinazione.

76' - Barella serve Acerbi che prova a lanciare Lukaku senza esito, Ranieri anticipa tutti.

75' - Biraghi vede uno spazio per il tiro dalla distanza e ci prova, la palla sibila non lontana dai pali.

74' - Gonzalez prova la conclusione di forza, bravo Handanovic nella respinta.

73' - Altro fuorigioco banale, azione dell'Inter che sfuma.

72' - Sottil a terra in area nerazzurra dopo contatto con Dumfries, Irrati lascia correre.

72' - Fiorentina che pressa, Gosens chiude bene su Dodò.

70' - Cambi per la Fiorentina: Jovic entra al posto di Amrabat, Martinez Quarta viene rilevato da Ranieri.

67' - Lukaku si sbarazza di Martinez Quarta con il suo giro e tiro, poi calcia trovando pronto Terracciano. Nell'Inter Gosens rileva Dimarco.

66' - Pallone un po' difficile da pulire per l'Inter, che però esce dall'area con grande classe.

64' - Lautaro prova a lanciare Barella di testa, ma la palla è inarrivabile per il centrocampista.

63' - Fallo di Amrabat su Barella, il marocchino e Italiano protestano con veemenza.

62' - Cross di Dimarco sul quale Lautaro non arriva per un soffio.

61' - Lautaro affonda e mette in mezzo, Bonaventura anticipa Brozovic. Dzeko intanto ha avuto qualcosa da ridire per il cambio a Inzaghi.

60' - Cambia anche Italiano: Sottil per Ikoné e Mandragora per Castrovilli.

58' - Distrazione della difesa interista, Dumfries mette una pezza respingendo su Ikone. Cambi per l'Inter: Lukaku entra al posto di Dzeko, fuori anche Bastoni per De Vrij.

57' - Bella azione alla mano della Fiorentina, cross per Cabral che di testa colpisce troppo debolmente: Handanovic para facile. Sul ribaltamento, Dodò anticipa Lautaro pronto a colpire davanti a Terracciano.

55' - Prova il tiro al volo con scarsa coordinazione Dimarco, palla che non inquadra la porta.

55' - Primo cartellino giallo anche per la Fiorentina: ammonito Martinez Quarta per fallo su Dzeko.

54' - Biraghi prova dalla distanza mandando la palla fuori.

53' - Primo giallo del match per Bastoni, che frena Gonzalez in ripartenza.

52' - Dimarco recupera palla su disimpegno errato di Dodò e lancia subito per Dzeko che però rientrava dal fuorigoco.

52' - Tre corner di fila per la Viola.

51' - Castrovilli carica e calcia, palla deviata in corner. Fiorentina che si rianima.

50' - Punizione Fiorentina, Castrovilli è ben posizionato sul cross di Ikone ma colpisce malissimo mandando fuori.

50' - Calhanoglu toglie la palla a Cabral, irregolarmente secondo Irrati pur tra le proteste del turco.

49' - Perde palla l'Inter, ma la Fiorentina non ne approfitta concedendo rimessa laterale.

48' - Dimarco intercetta un cambio di fronte, ma il suo colpo di testa finisce a Terracciano.

----

22.04 - Sarà dell'Inter il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

22.03 - L'Inter rientra in campo insieme alla Fiorentina, incitata dal tecnico Inzaghi.

22.02 - Le due squadre sono nel tunnel pronte a rientrare in campo.

----

46' pt - Finisce il primo tempo: Inter a riposo in vantaggio per 2-1 sulla Fiorentina.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

44' - Dzeko prova a servire Lautaro, palla ribattuta che va a Dimarco il cui cross è sporcato e finisce a Terracciano.

43' - Cross di Calhanoglu per Acerbi, Nico Gonzalez scende nella sua area e manda in calcio d'angolo.

42' - Cabral prova a strappare palla a Darmian, commettendo un fallo.

39' - Milenkovic chiude su Dumfries, corner per l'Inter.

IL GOL DI LAUTARO: Azione insistita dell'Inter, palla raccolta da Barella che mette un bel pallone in mezzo dove il Toro arriva perfetto nei tempi e con un gran tiro di collopieno stende Terracciano.

36' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!

35' - Cross di Dodò, nessuno arriva sul pallone che termina fuori.

34' - Tiro di Calhanoglu troppo largo, Terracciano fa sfilare fuori.

33' - Nico Gonzalez cade male dopo aver tentato un intervento di testa, interviene lo staff medico.

32' - Dzeko va sulla corsia sinistra e mette un cross sul quale Terracciano anticipa Acerbi.

IL GOL DI LAUTARO: Gran palla di Calhanoglu che premia l'ottimo movimento del Toro a eludere la difesa, gran diagonale a non dare scampo a Terracciano. Per il Toro è il 100esimo gol con la maglia dell'Inter.

29' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZZZZZ!!

28' - Amrabat ostacola Dumfries, Irrati non fischia fallo.

25' - Dzeko cerca il dribbling su Martinez Quarta, ma senza troppo mordente: l'argentino lo anticipa.

24' - Incredibile errore di Dzeko. Servito da Lautaro con tutto lo specchio della porta davanti, il bosniaco calcia sull'uscita di Terracciano mandando fuori.

24' - Stavolta Gonzalez pretende troppo, tiro altissimo.

23' - Filtrante di Bastoni per Dzeko, Castrovilli tocca per Terracciano che raccoglie di mano. Inter che protesta ma per Irrati è tutto involntario.

18' - Altro errore dell'Inter, altra ripartenza viola con tiro di Bonaventura a lato.

18' - Errore di Dumfries, palla che arriva a Nico Gonzalez che calcia mandando alto. La deviazione di Bastoni pare esserci, ma Irrati non assegna corner.

17' - Nerazzurri che provano a gestire il possesso, ma la difesa viola è attenta e sbrigativa. Intanto, la Curva Nord inizia a cantare.

13' - Dumfries arriva in area ma invece di servire Dzeko tenta l'ultimo dribbling finendo anticipato da Biraghi.

12' - Ancora Fiorentina: Bonaventura appoggia per Amrabat che da fuori calcia di piatto mandando di poco a lato.

9' - Milenkovic controlla il tentativo di recupero di Dimarco facendo sfilare palla fuori.

7' - Dumfries in area trova Dzeko che calcia trovando una deviazione in corner. Sugli sviluppi, Dumfries di testa non impegna Terracciano.

6' - Inter che fatica davanti al pressing altissimo della Fiorentina. Prova a uscire Barella.

3' - La Fiorentina è subito in vantaggio! Pallone intercettato su lancio di Acerbi, Bonaventura appoggia per Ikone che trova Nico Gonzalez che tutto solo infila Handanovic!

-----

21.02 - Sarà della Fiorentina il calcio d'inizio del match: PARTITI, E' INIZIATA LA FINALE DI COPPA ITALIA!

21.01 - Minuto di silenzio in memoria delle vittime dell'alluvione in Romagna.

21.00 - Handanovic e Biraghi davanti a Irrati per il sorteggio.

20.57 - Gaia Gozzi arriva sul campo per cantare l'inno d'Italia.

20.55 - Le due squadre entrano in campo per il prepartita. Anche la Nord espone la sua maestosa coreografia.

20.54 - Fiorentina e Inter nel tunnel che porta al campo. Parte la coreografia della Curva Fiesole.

20.52 - Entra la Coppa Italia, grande protagonista della serata.

20.47 - Un affascinante gioco di luci e musica apre la cerimonia di apertura di questa finale. Sul campo anche le maglie giganti delle due finaliste.

----

