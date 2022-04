La bella addormentata in campionato si è ufficialmente risvegliata. Non facilmente e senza ipocondrie, la bella Inter che agli inizi di quell'ormai (per fortuna) lontano febbraio si era lasciata pungere dal fuso di un arcolaio chiamato Milan che l'aveva spedita in un sonno profondo, è finalmente tornata a danzare leggiadra. Se con il Verona era arrivata la conferma di quanto ottenuto a Torino, non c'è due senza tre e anche al Picco di La Spezia la squadra di Inzaghi cerca, trova e porta a casa i tre punti. L'acceleratore è tornato a fondo e a dimostrarlo sono classifica e continuità, ormai ritrovata insieme ad entusiasmo e morale risollevato, ingredienti che giovano per queste sei giornate finali più Coppa. Coppa Italia, dietro l'angolo, e per la quale i nerazzurri hanno ricaricato le pile nel più antico dei modi: vincendo. A svegliare la squadra campione d'Italia dal torpore che ne aveva contraddistinto il mood degli ultimi due mesi è il bacio di principe nero-azzurro Hakan Calhanoglu in casa della Juventus, la peggiore delle 'malefiche', ma anche la più innocua del momento, per ciò la meno probante. Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova e la gara del Picco è certamente la prova che tutti gli interisti speravano. Un'Inter scintillante sul campo di La Spezia, trascinata dalla BBP con la partecipazione speciale di una panchina che oggi comincia finalmente a convincere a suon di gol.

BBP - Brozovic, Barella, Perisic. In ordine d'acronimo totalmente casuale. A non essere casuale al contrario, qualità di gioco e risultati direttamente proporzionali all'apporto dei tre appena citati. "Quando vince la squadra cresce anche il singolo, ecco perché mi sento bene" ha detto Milan Skriniar a fine match, ma anche viceversa. Non è una coincidenza infatti che la squadra di Simone Inzaghi perde di lucidità, raziocinio e fluidità con l'assenza di Marcelo Brozovic, il vero grande perno di una squadra Brozo-centrica dalla preistorica epoca inzaghiana (veto di cessione del croato imposto dal primo giorno in nerazzurro da parte del piacentino) e sempre più tale. Se gli uomini di Thiago Motta svolgono bene il ruolo di contenimento degli ospiti e dell'avversario più temibile, Epic Marcelo trova sempre il modo per attaccare e ferire al momento giusto, cerca e crea varchi e con la speciale e al bacio partecipazione di Danilo D'Ambrosio apre le marcature con un gran gol dalla distanza, alla Brozo e per l'appunto dai tratti epici, spezzando un digiuno che si prolungava dallo scorso maggio e che prende in maniera netta e decisa le redini di un match che sulle prime sembrava sporco e complesso. Brozo ma non solo, perché se il 77 interista è il cervello di questa strana e pazza Beneamata, il 44 ne è il braccio. Braccio che non smette mai di correre su e giù, dribblare e cercare l'occasione propizia per i compagni al netto delle difficoltà che le trame degli spezini giocano. Anche l'esterno ex Bayern soffre la mancanza di spazi ed è costretto ad un lavoro meno spumeggiante e con libertà d'espressione sotto la media che lo penalizzano ma non lo condannano. Il Terribile trova anche in questo caso la via per la zampata decisiva e non è un caso che il raddoppio arriva proprio su un guizzo di Lautaro, servito proprio dall'onnipresente croato. Il Toro parte dalla panchina a favore della non troppo usuale coppia Correa-Dzeko, già vista col Verona, che in termini di score non premia la scelta iniziale di Inzaghi che al contrario trova ancora una volta una risposta da una panchina che, per l'appunto, comincia a rispondere più di un timido presente. In gol anche il Niño Maravilla Sanchez, ancora in gol ancora da subentrante. Fattore determinante che ad Inzaghi non piace definire come un valore aggiunto, ma da completamento. "Panchina decisiva? Lo deve essere. Penso lo sia stata tutto l'anno, abbiamo bisogno di tutti quanti e i ragazzi si stanno sempre facendo trovare pronti" ha detto l'ex laziale a fine partita. A rispondere a gran voce all'appello ligure non solo la panchina, ma anche e soprattutto l'altro onnipresente uomo inzaghiano (ma anche contiano e manciniano) Nicolò Barella, l'altra vitamina B di cui Inzaghi e gli interisti tutti non verrebbero mai fare a meno. Il 23 sardo è una mina vagante, corre, si posiziona e si prende ogni angolo del campo senza disertare zolletta alcuna. Corre, taglia, s'inserisce, spezza il gioco dei padroni di casa rivelandosi la peggior spina nel fianco di Thiagone, che non trova la salvezza matematica contro la sua ex squadra anche e soprattutto per via di intelligenza e qualità miscelate ieri alla perfezione del classe '97 ex Cagliari.

BELLA RISVEGLIATA IN LIGURIA - Agli squilli del primo tempo, sintomatici di un registro di gara che sembrava indirizzata già nei primi 45' al netto delle difficoltà, l'Inter continua con lucidità e maturità a correre e disegnare un calcio che mette nero su bianco quanto già visto scorsa settimana contro la squadra di Tudor, praticamente annichilita dai campioni d'Italia, tornati a lucido dopo la sfida di Torino che anche Milan Skriniar definisce la partita della ripartenza: "La vittoria con la Juventus ci ha dato una mano, ci ha dato una spinta importante" che fino a questo momento ha funto da forza motore di una compagine che fino alla sosta per le Nazionali sembrava arrugginita dal profondo dei meccanismi. Un'oliata non indifferente questi ultimi tre risultati che hanno fruttato 9 punti su 9 ma che non lasciano ancora dormire sogni tranquilli neppure al cospetto di una classifica che con la complicità dei due mezzi passi falsi della squadra di Pioli ha rimesso l'Inter nelle condizioni di decidere il proprio destino. "Non dobbiamo assolutamente sbagliare adesso e continuare così e migliorando quelle cose che anche oggi non sono andate bene, ma ne parleremo sicuramente già domani quando ci prepareremo per la prossima partita che ci aspetta perché è ancora dura" ha aggiunto il difensore slovacco che continua a mostrare segni indiscutibili di leadership dentro e fuori dal rettangolo verde. Soddisfatti ma consapevoli delle insidie davanti, i meneghini s'avviano a due fondamentali tappe stagionali che potrebbero e potranno dare una sterzata definita alla stagione: prima il Milan in Coppa Italia, subito dopo il ritorno di Mourinho a San Siro questa volta pieno davvero e questa volta in campionato. Scogli che diranno tanto sulla consacrazione delle ambizioni dell'Inter di Simone Inzaghi: fuso dal quale aver paura o bacio del risveglio (e salvezza) definitivi, ed eventualmente e potenzialmente letale, ma solo per gli avversari.