Esiste un piacere imparentato con la tristezza. Deve essere ricercato nello stesso momento in cui si avverte la spiritualità di una dimensione trascendente. Per ripristinare negli occhi il sentimento della fantasia, c'è da infilarsi nell’inesauribile forza della ragione. L'Inter conosce l’appiattimento dietro al serbatoio, lo detesta. Nel manuale bipartito onde elettriche in tensione e baricentro come misura di pedine scatenate in avanti. E di fronte a loro s'allarga il brullo della collina. Tutto intorno, nei contorni del placido vivere, una consapevolezza che è pura passione, furiosa manifestazione della natura. Restare in quella terra di mezzo è la categoria della proiezione. Nessun calciante nerazzurro è estraneo ai pericoli, nessuno può davvero sfuggire alle penombre di quell'arida cornice saudita. Quando si diradano, ecco aprirsi il fascio di luce annaffiato da sapienza tecnica e un arsenale esplosivo. L'avvio dell'Inter è prorompente, straripante: un gioco dinamico e verticale, incentrato su quella qualità che vince su tutto.

LECTIO MAGISTRALIS SU SCALA TRASCENDENTE. La Lazio ci capisce ben poco. Individualità potenti rompono i vincoli di leggi divine e comuni convenzioni. Non esiste conformità, solo un puro determinismo quando Barella, Lautaro, Dimarco e soci incollnoa lo scarpino alla sfera: lectio magistralis, proiezione del loro accademico mondo pregiato. Il Superuomo non vaga nell'indefinito, occupa terreni gerbidi, oscuri boschi, s'arrangia in mezzo alle storture. L'occupazione delle linee è mastodotica. L'azione del vantaggio è implacabile: scambio posizionale, Bastoni al cross per il tacco geometrico di Dimarco: un tap-in agevolissimo per Thuram. Fanno strabuzzare gli occhi a tutti questi interisti, che incantano dal minuto zero. Proiettili continui nell'avamposto del biscione: a destra e a sinistra, Provedel deve sventare minacce ogni volta che l'Inter decide di accelerare. La truppa di Sarri sbaglia ogni uscita possibile in fase passiva, l'assegnazione dei compiti è più chiara che mai nell'universo nerazzurro.

SINFONIA IN PRIMA CLASSE. L'Inter è un jet privato di lusso. Sceglie quando e come muoversi, e al suo interno c'è la proiezione di una ricchezza tecnica da far invidia alle big d'Europa. La prima frazione è l'apogeo di un dominio consistente, dove l'unica pecca è forse non aver concretizzato in modo più rilevante nei metri finali. Un clima d'armonia, di pulizia tecnica, di agevolazione per le giocate del compagno. Tutto risiede nella consapevolezza dei propri mezzi, come la qualità della misura nelle assistenze. Splendida la precisione di Calhanoglu dal dischetto, l'infallibilità del geometra della metà campo. La dimensione trascendente in prima classe. La bellezza autentica di un gioco che non lascia scampo agli avversari. Li racchiude nella loro mediocrità, incrementando errori, difetti e debolezze. La chiusura della pratica è l'ennesima costruzione di una ripartenza pregiata. Poco da aggiungere. Gli aggettivi qualificativi da utilizzare sarebbero infinitamente belli...