Torna Lukaku: domenica si riprende l’Inter. E intanto ricorda: “I campioni siamo noi”

Big Rom raggiungerà i compagni in Florida domenica: l'obiettivo è rivincere lo scudetto

Domenica prossima, Romelu Lukaku si riprenderà l’Inter . Come riferisce la Gazzetta dello Sport, il belga si unirà al gruppo in Florida e conoscerà di persona Simone Inzaghi , con cui ha avuto modo di parlare al telefono durante le vacanze. L'obiettivo comune, inutile dirlo, è vincere la seconda stella, difendendo lo scudetto cucito sul petto nella scorsa stagione. Come ha fatto capire ieri Big Rom sui social, rispondendo a un utente che gli chiedeva se fosse finalmente uscito "dalla tasca di Chiellini" dopo Belgio-Italia di Euro 2020: "Sono felice per l’Italia... però i campioni dell’Italia siamo noi dell’Inter , ricordatelo", il messaggio.

Un modo di ribadire lo status dei nerazzurri, che va rinnovato nei prossimi mesi con l'impegno e il lavoro: è per questo che l'ex United arriverà a Orlando già in ottima forma, con il fisico scolpito dagli allenamenti svolti all’alba anche in vacanza, nel tour che dopo la Sardegna ha fatto tappa a Miami. "Non fa nulla se non ci sarà più Antonio Conte, l’allenatore che lo ha trasformato da ottimo attaccante ad arma di distruzione. Romelu ha più consapevolezza di se stesso e piena coscienza del suo ruolo all’interno del gruppo, e di cosa deve fare per continuare a vincere", scrive la rosea.