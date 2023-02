Quasi un anno dopo, Bologna torna a essere fatale per l'Inter: i nerazzurri cadono al Dall'Ara per mano della formazione di Thiago Motta, che si impone nel lunch match della 24esima giornata. Decisivo un gol di Riccardo Orsolini al minuto 76, a punire un errore della difesa nerazzurra in disimpegno. Per il Bologna è un successo meritato, ottenuto contro un'Inter che poco ha fatto per farsi notare e che ora rischia di vedere dietro di sé riformarsi la bagarre per i piazzamenti Champions.

IL TABELLINO

BOLOGNA-INTER 1-0

MARCATORE: 76' Orsolini

BOLOGNA: 28 Skorupski; 3 Posch, 4 Sosa, 26 Lucumi, 50 Cambiaso; 30 Schouten (87' 17 Medel), 8 Dominguez; 7 Orsolini (87' 20 Aebischer), 19 Ferguson (83' 6 Moro), 21 Soriano (83' 22 Kyriakopoulos); 99 Barrow (87' 18 Raimondo).

In panchina: 1 Bardi, 34 Ravaglia, 5 Soumaoro, 22 Lykogiannis, 25 Pyyhtia, 29 De Silvestri.

Allenatore: Thiago Motta.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 6 De Vrij (46' 15 Acerbi), 95 Bastoni; 2 Dumfries (68' 33 D'Ambrosio), 22 Mkhitaryan (63' 23 Barella), 77 Brozovic (83' 45 Carboni), 20 Calhanoglu, 8 Gosens; 90 Lukaku (63' 9 Dzeko), 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 46 Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Orsato. Assistenti: Colarossi - Capaldo. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Marini. Assistente VAR: Muto.

Note

Ammoniti: De Vrij (I), Dumfries (I), Dominguez (I)

Corner: 1-5

Recupero: 1°T 2', 2°T 6'.

RIVIVI L LIVE

97' - Finisce qui! Il Bologna si impone per 1-0 sull'Inter, decide Orsolini al 76esimo

96' - D'Ambrosio inganna Dzeko, palla tra le mani di Skorupski

95' - Gosens ci prova al volo, Skorupski respinge.

93' - Bologna che tiene sapientemente palla a ridosso della linea di fondo interista.

90' - Ci saranno sei minuti di recupero.

87' - Il Bologna sostituisce Barrow col giovane Raimondo e Orsolini con Aebischer. Dentro anche Medel per Schouten.

85' - Dominguez entra male su Carboni, giallo per lui.

83' - Cambi da ambedue le parti: Inzaghi rileva Brozovic con Carboni, nel Bologna Kyriakopoulos rileva Soriano e Moro entra per Ferguson.

82' - Ci prova Lautaro, palla deviata in corner.

79' - Dzeko prova l'appoggio per Barella, il cui tiro è respinto da Lucumì.

76' - Bologna in vantaggio! Palla persa a metà campo dall'Inter, lancio di Schouten per Orsolini che dentro l'area fulmina Onana con una conclusione di potenza.

74' - Brutto errore dell'Inter, Barrow intercetta e vola in area. Onana blocca il suo tiro in due tempi.

68' - Esce Dumfries, rilevato da D'Ambrosio

64' - Tiro di Posch, palla alle stelle.

63' - Nell'Inter tocca a Barella e Dzeko, fuori Mhkitaryan e Lukaku

63' - Cartellino gillo per Dumfries, che prova a fermare Soriano con un tuffo.

58' - Lucumi sbaglia nella lettura di un rimpallo, Gosens ne approfitta servendo Lukaku che tira debolmente.

56' - Dumfries mette in mezzo, Lukaku cade in maniera un po' vistosa e Orsato gli fa ampi cenni di alzarsi.

53' - Stavolta è il Bologna a sprecare: prima Barrow non aggancia da zero metri l'assist di Orsolini, poi Soriano si vede respinto il suo tiro e Dominguez bloccato la sua conclusione da Onana.

52' - Sgroppata di Dumfries, che guadagna un corner che non dà frutti

48' - Che occasione divorata da Calhanoglu! Uno-due Lukaku-Lautaro, palla in area raccolta da Gosens e servita per Calhanoglu che da ottima posizione scivola e manda alto.

13.36 - Primo pallone del secondo tempo per il Bologna: PARTITI!

13.35 - Ufficiale il cambio: Acerbi rileva De Vrij

13.34 - Le due squadre entrano in campo per la ripresa.

13.31 - Riscaldamento per Acerbi, che con ogni probabilità entrerà nel secondo tempo.