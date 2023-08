Terminato da qualche minuto l'incontro tra l'Inter e il procuratore Tullio Tinti, agente di Inzaghi ma anche di Emil Audero. Giocatore sul quale l'agente stesso non si nasconde: "È più di un’idea. Questa è un'opportunità importante per lui e per l’Inter, ha fatto una benissimo in questi anni" ha detto ai microfoni dei giornalisti presenti fuori dall'Inter HQ.

Sul rinnovo di Inzaghi:

"Già fatto nel momento in cui era in tournée. È solo da formalizzare, sarà rinnovo di un anno".