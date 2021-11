Thuram scherza sui rumors estivi: “L’Inter mi voleva? Non ho notato nulla al riguardo”

L'attaccante del Borussia Mönchengladbach: "C'è la possibilità che io rimanga qui l'anno prossimo, quanto sia alta non lo so"

Marcus Thuram , attaccante francese del Borussia Mönchengladbach, si è concesso ai microfoni del sito GladbachLive.de, dove ha parlato di diversi temi, sportivo e non solo. Partendo dall'esperienza con la Nazionale negli ultimi Europei al rapporto col nuovo tecnico dei Fohlen Adi Hutter , fino alle voci che lo volevano ad un passo dall'Inter nell'ultimo calciomercato estivo. Di fronte alle quali, però, il figlio dell'ex difensore del Parma e della Juve Lilian Thuram getta acqua sul fuoco: "Davvero c'erano queste voci? Non ho notato nulla al riguardo", risponde con un sorriso, per poi aggiungere: "No, sul serio: ovviamente c'è la possibilità che io giochi ancora per il BMG la prossima stagione. Quanto siano alte queste probabilità, non posso ancora dirlo . Al momento so per certo di essere un giocatore del Borussia Mönchengladbach e che farò del mio meglio per vincere più partite possibile. Il mio cuore appartiene a questo club in questo momento".

La rincorsa dell'Inter si è fermata a causa di un grave infortunio subito nelle prime giornate di Bundesliga: "Ho provato a continuare a giocare perché speravo che il dolore sarebbe poi passato, ma non ha funzionato. Rendendomi conto di ciò, ho indicato il cambio perché sapevo che sarebbe stato un infortunio più serio". Thuram ora è tornato a disposizione di Hutter, che sin qui non lo ha schierato mai dall'inizio dopo il rientro. Lui non ne fa drammi: "Sono molto contento di come stanno andando le cose ora. È importante per me aumentare lentamente il carico. Non gioco da due mesi e mezzo e potrei rischiare un altro infortunio se mi alleno troppo. Pertanto, è meglio per me iniziare con periodi brevi in campo. Sono tornato anche in un momento in cui le cose andavano bene al Borussia. Questo mi rende le cose più facili perché c'è meno pressione su di me. Posso concentrarmi in modo ottimale su me stesso".