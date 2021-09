Terza maglia, a breve l’annuncio ufficiale. Nel frattempo, c’è l’ultima anticipazione

Confermato il design multicolor su sfondo nero, ispirato alla divisa da trasferta usata agli inizi degli anni Novanta

Ormai è praticamente certo il design della terza maglia dell'Inter per la stagione 2021-2022: il sito Footyheadlines.com propone quello che può essere identificato come il leak definitivo prima della presentazione ufficiale, prevista a breve. Un taglio innovativo per una divisa coi bottoni al colletto in stile polo, con una striscia multicolore orizzontale su campo nero; design, quest'ultimo, ispirato dalla seconda maglia dell'Inter della stagione 1990-1991.