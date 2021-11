Terapie per Dzeko: presenza incerta, la Bosnia farà di tutto per recuperarlo

Lo staff medico bosniaco spera di avere l'attaccante a disposizione per le sfide contro Finlandia e Ucraina

Edin Dzeko continua le terapie per recuperare dal problema al muscolo posteriore della coscia accusato durante il derby contro il Milan. Secondo il collega Haris Mrkonja di TV N1 Sarajevo, la presenza dell'attaccante dell'Inter con la Bosnia per le gare di qualificazioni ai Mondiali (contro Finlandia e Ucraina) resta sempre incerta. "Con la sua voglia, in tandem con i professionisti dello staff medico, tutto è possibile" il virgolettato che il giornalista riporta su Twitter, citando una fonte e accompagnando la notizia con una foto del Cigno di Sarajevo che lavora in palestra.