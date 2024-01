Mehdi Taremi protagonista in positivo e in negativo nella sfida di Coppa d'Asia dell'Iran contro la Siria, valevole per gli ottavi di finale. Il centravanti del Porto, futuro protagonista dell'Inter, ha sbloccato il risultato al minuto 34, realizzando il calcio di rigore che ha aperto le marcature della sfida. La Siria ha agguantato il pareggio al 64' con Khribin, sempre dagli undici metri. Poco dopo il novantesimo Taremi, in posizione difensiva, ha abbattuto un avversario diretto in campo aperto verso la porta iraniana, facendosi cacciare per doppia ammonizione.

Supplementari tesi, si va ai rigori: festeggia l'Iran (decisivo l'errore del siriano Youssef), che si qualifica così ai quarti di finale della competizione, in cui sfiderà il Giappone senza Taremi. E la firma con l'Inter può ancora aspettare.

Di seguito l'episodio che ha portato all'espulsione di Taremi