Anche l'Inter prende posizione sulla questione Superlega, a qualche ora dalla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE che ha stabilito l'esercizio di abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA. "FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all'interno dell'ECA e in partnership con UEFA e FIFA. - si legge in una nota ufficiale -. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall'ECA per sostenere questi valori.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!