Supercoppa, il Consiglio di Lega: niente rinvio. Inter-Juve resta il 12 gennaio

La finale di Supercoppa italiana rimane in calendario il 12 gennaio: la sfida che metterà di fronte i campioni d'Italia dell'Inter alla Juve detentrice della Coppa Italia non subirà alcun rinvio, come auspicato dai due club dopo la scelta del Governo di ridurre la capienza degli stadi al 50% per l'aumento dei contagi di Covid-19 che si è registrato nel nostro Paese nelle ultime settimane. La decisione - si legge su La Repubblica - è stata presa all'unanimità dal Consiglio della Lega Serie A composto da Tommaso Giulini, Luca Percassi, Paolo Scaroni e Maurizio Setti. Hanno assistito alla discussione Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, e, come uditori, i consiglieri federali Beppe Marotta e Claudio Lotito.