Suning.com, il peggio è passato: le previsioni finanziarie fanno sorridere

I ricavi delle vendite a fine agosto e settembre hanno registrato una crescita mese su mese. Si prevede che continueranno a crescere nel quarto trimestre rispetto al terzo trimestre

La sera del 14 ottobre, Suning.com ha pubblicato le sue previsioni sulle prestazioni dei primi tre trimestri del 2021. La previsione mostra che l'azienda ha superato la fase più difficile. I ricavi delle vendite a fine agosto e settembre hanno registrato una crescita mese su mese. Si prevede che continueranno a crescere nel quarto trimestre rispetto al terzo trimestre e si sforzeranno raggiungere l'EBITDA positivo nel core business elettrico 3C in un solo mese nel quarto trimestre.

Nel terzo trimestre è stata ripresa e condotta in modo ordinato la collaborazione tra Suning.com e le istituzioni finanziarie: ad agosto è stato istituito il Comitato congiunto per il credito dell'azienda ed è stata progressivamente ripristinata la liquidità aziendale . Con il graduale miglioramento della liquidità, i ricavi delle vendite di Suning.com a fine agosto e settembre hanno registrato una crescita mese su mese.Tra questi, il GMV delle vendite di prodotti a settembre è aumentato del 24% rispetto al mese precedente e le vendite di prodotti del suo core business elettrico 3C è aumentato del 30% rispetto al mese precedente.

Suning.com ha continuato a controllare rigorosamente varie spese, semplificare l'organizzazione e migliorare l'efficienza umana. Le spese nel terzo trimestre sono state ulteriormente ridotte di circa il 10% rispetto al secondo trimestre e di circa il 27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno . Tra questi, i costi del personale sono diminuiti di circa il 35% rispetto al secondo trimestre e del 37% su base annua; gli adeguamenti accelerati ai negozi in perdita, la riduzione degli affitti dei negozi, il subaffitto, la promozione degli investimenti, i costi di locazione sono diminuiti di circa il 13,5% su base mensile.

Il colosso di Nanchino ha affermato che con il supporto attivo dei governi provinciali e municipali e degli investitori di vari settori, la direzione e tutti i dipendenti lavorano insieme per promuovere la ripresa della produzione e del funzionamento e lo sviluppo del business. H a continuato a promuovere la propria strategia di fornitore di servizi al dettaglio . Retail Cloud ha proseguito la strategia di apertura di negozi a un ritmo relativamente veloce. Ha aperto 2085 negozi in franchising nei primi tre trimestri e continuerà ad avviare negozi a un ritmo relativamente veloce nel quarto trimestre.

Gli esperti del settore hanno sottolineato che Suning.com ha costruito il sistema di servizi di vendita al dettaglio online e offline più completo in Cina . Con il continuo avanzamento dei tre percorsi strategici di "essere un buon fornitore di servizi di vendita al dettaglio, rafforzare la catena di approvvigionamento e migliorare la qualità delle operazioni ", dovrebbe essere sulla strada giusta per raggiungere uno sviluppo sostenibile e sano dell'impresa.

Il 12 ottobre, Suning.com ha lanciato ufficialmente una conferenza commerciale per prepararsi a Double Eleven. Concentrandosi sulla posizione principale degli elettrodomestici e degli arredi per la casa, integrando scenari a doppia linea, introducendo una serie di politiche e metodi di marketing preferenziali, Suning.com si affiancherà ai commercianti per ottenere sinergie di risorse e vantaggi complementari, migliorare l'esperienza di acquisto dei consumatori e promuovere uno sviluppo di qualità dell'economia reale.