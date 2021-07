Summit Inter-Cagliari per Nandez e Nainggolan. E Capozucca vede Crnjar

L'uruguaiano resta un obiettivo nerazzurro, il belga vuole tornare in rossoblu a titolo definitivo

L'argomento principale dell'incontro di mercato è stato il centrocampo: il classe '95 uruguaiano resta un obiettivo nerazzurro, mentre il Ninja vorrebbe tornare in Sardegna a titolo definitivo dopo le esperienze in prestito nelle ultime due stagioni. Dopo l'incontro con la dirigenza interista, i rappresentanti del club sardo (con il ds Stefano Capozucca) hanno avuto un colloquio anche con Edoardo Crnjar, possibile intermediario della trattativa per conto dell'uruguaiano.