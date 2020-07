Intervistato da Sport, Luis Suarez elogia Lautaro Martinez e gli apre virtualmente le porte del Camp Nou. "Lautaro è un grandissimo giocatore - ha detto l'uruguaiano al quotidiano catalano -. In questa stagione ha fatto grandi cose all'Inter, raggiungendo un livello straordinario. Non è mai facile giocare bene in Italia arrivando dall'Argentina, invece lui è riuscito a dimostrare tanto. È giovane e, qualora dovesse arrivare qui, cercheremmo di aiutarlo e di farlo sentire a casa".

