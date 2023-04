"Questa sera, contro il Benfica, sarà una tappa fondamentale per l'Inter in un stagione finora al di sotto delle aspettative di tifoseria e e club. Sarà il primo atto, il primo di due lunghi tempi decisivi per una qualificazione in semifinale che sarebbe storica anche uno spartiacque fondamentale". Lo ha detto Andrea Stramaccioni, ex allenatore nerazzurro, nel corso del suo intervento sulle frequenze di Rai Radio 1 Sport, durante la trasmissione 'Palla al Centro'.

L'Inter segna pochissimo, nonostante i tanti tiri tentati.

"Le colpe vanno sempre equamente divise, è giusto che sia così - ha spiegato Strama -. È un momento in cui c'è bisogno di tirare la barra del timone dritta. La situazione riguarda tutti quanti, dall'allenatore all'ultimo dei giocatori ed è importantissimo lavorare sulla testa. Sulle gambe non c'è tantissimo da lavorare, se non preparare la partita dei minimi dettagli come credo Simone Inzaghi faccia sempre. Parlando dei gol, l'Inter è stata veramente sfortunata in queste ultime tre partite. Sono convinto che stasera ci sarà un altro scenario, un altro palcoscenico, un'altra Inter".