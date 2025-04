Andrea Stramaccioni parla dagli studi di Dazn di quanto visto nel corso di Parma-Inter per dare vita a un'analisi più approfondita sulla rosa nerazzurra. "Quando parliamo di profondità della rosa, si valuta la possibilità di sostituire 2-3 elementi in determinate posizioni. A Parma nel secondo tempo c'era un'altra squadra in campo, per ragioni fisiche erano fuori Bastoni, Dimarco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Lautaro: sono tanti giocatori in meno rispetto all'undici titolare. Una cosa è cambiarne 1-2 in un certo contesto, un'altra è nel momento di difficoltà e ci può essere un contraccolpo. La gestione di questi giocatori deve esserci ed è dolorosa, ma cambiarne otto è un'altra cosa... Quel che lascia l'amaro in bocca al tifoso è anche che il 2-2 lo prendi al 69' e fino alla fine non hai costruito nulla".

Domani c'è il Bayern Monaco, che non avrà Musiala. "Per come l'abbiamo visto contro l'Italia, Musiala fuori è una buona notizia perché mi ha impressionato tantissimo. Fermo restando che è durissima, perché hanno ancora tanti campioni. Parliamo del Bayern e di un ambiente che all'andata sarà difficile in ogni condizione", aggiunge Stramaccioni.