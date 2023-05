Nel parterre de roi che assiste al Gran Premio di Monaco, c'è anche il presidente dell'Inter Steven Zhang. Il numero uno nerazzurro, dopo la certezza della qualificazione alla prossima Champions League ottenuta ieri contro l'Atalanta, si è concesso una domenica a base di motori recandosi nel Principato. E intercettato da Sky Sport nel paddock, ha espresso la sua passione per le rosse di Maranello: "In F1 tifo Ferrari, supporto un team italiano; è sempre nel mio cuore", ha detto Zhang, che poi ha parlato del prossimo, grandissimo appuntamento che attende la sua Inter in quel di Istanbul: "Sto immaginando la nostra finale? Se me l'aveste chiesto a inizio stagione non l'avrei immaginata molto, ora siamo pronti nel nostro cuore. Finalmente dopo la vittoria di ieri possiamo cominciare a prepararci mentalmente per andare a Istanbul e farci trovare pronti. Sono sicuro che i nostri giocatori siano pronti e concentrati".

