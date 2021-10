Stadio, Sala prepara l’agenda: “Prossima settimana incontrerò Inter e Milan”

Il sindaco di Milano annuncia l'intenzione di tornare a dialogare con i due club per il nuovo impianto

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dà un primo appuntamento a Inter e Milan per la questione del nuovo stadio: la prossima settimana potrebbe esserci infatti l'incontro per proseguire nel dialogo per la costruzione del nuovo impianto a San Siro, come conferma lui stesso a margine di una conferenza stampa. “Credo che settimana prossima incontrerò le squadre, ci stiamo sentendo, quindi come promesso ripartiremo con il dialogo”.