Stadio nuovo, Sala: “Col muro contro muro Inter e Milan lo avrebbero costruito altrove”

Il sindaco commenta la delibera del Comune: "Adesso le due squadre potranno andare verso il progetto esecutivo"

Il quotidiano Il Sole 24 Ore riporta nella sua edizione on line le parole del sindaco di Milano Beppe Sala , che commenta la delibera per il pubblico interesse relativo alla realizzazione del nuovo stadio di Inter e Milan: "Questo è un via libera che permetterà alle squadre di andare verso il progetto esecutivo, cosa che richiede tempo e investimenti. Dal nostro punto di vista è positivo perché abbiamo condotto le squadre ad accettare l’indice del Pgt che era la cosa che più mi stava più a cuore. Ci sarà anche molto verde. Credo che verrà fuori un nuovo parco da 50mila mq. A chi è contrario, il mio punto di vista è che se avessimo fatto un muro contro muro con le squadre, le quali erano schierate a favore di un nuovo stadio, probabilmente sarebbero andate a farsi lo stadio da un’altra parte e noi saremmo rimasti con il cerino in mano , dove il cerino è San Siro".

Adesso, però, ricorda il quotidiano, per le due società arriva uno scoglio non di poco conto: con le nuove modifiche annunciate quest'oggi, infatti, Inter e Milan, fino a due anni fa intenzionate a investire 1,2 miliardi per un impianto di proprietà e in cogestione, dovranno fare i conti con un nuovo progetto, che prevede volumi diversi soprattutto per quanto riguarda le attività commerciali adiacenti, il vero core business. Quindi anche il piano finanziario dovrà essere rivisto.