L'Inter muove un altro passo formale sulla strada che, nelle idee del club, dovrebbe portare a costruire il nuovo stadio a Rozzano. Come svelato da Gazzetta.it, infatti, oggi pomeriggio, l'ad Alessandro Antonello, il chief operation officer Mark Van Huuksloot e altri manager nerazzurri, accompagnati da Infrafin, società del gruppo Cabassi, hanno presentato prima al sindaco di Rozzano e successivamente al sindaco di Assago un'introduzione progettuale con le motivazioni e definizioni dell’area, nella quale sarà realizzato l'impianto che sarà multifunzionale e sostenibile, con una capienza fino a 70.000 posti, accessibile a tutti e situato in un parco verde aperto al pubblico, attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione e di intrattenimento, negozi e servizi per i tifosi, visitatori e la cittadinanza.

"Abbiamo formalizzato l'inizio di un percorso che porterà allo sviluppo dell'area identificata a Rozzano e che riguarderà anche i comuni limitrofi tra i quali anche Assago. Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione", ha commentato l'ad Antonello a margine dell'incontro.