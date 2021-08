Sport – Pjanic-Juventus difficile, l’Inter resta un’opzione credibile

Il centrocampista bosniaco e il Barcellona vogliono separarsi, lui è disposto a ridursi l'ingaggio pur di tornare nel campionato italiano

L'arrivo a condizioni estremamente favorevoli di Manuel Locatelli alla Juventus non è una buona notizia per Miralem Pjanic, in corsa con il centrocampista azzurro per riempire la casella vuota nella mediana bianconera. Max Allegri vorrebbe il bosniaco ma per essere accontentato dovrebbe uscire Aaron Ramsey, evento non semplice a due settimane dalla fine del mercato. Come evidenzia stamattina Sport, con la Juventus immobilizzata sarebbe l'Inter la soluzione più plausibile per il calciatore classe 1990, ai margini del Barcellona e con un rapporto non proprio idilliaco con l'allenatore Ronald Koeman, che lo ha accantonato. Il club blaugrana, che sta disperatamente cercando di abbassare il monte ingaggi, sarebbe ben disposto a prestare il mediano bosniaco e il diretto interessato, pur di tornare in Italia, accetterebbe senza problemi di ridursi lo stipendio. L'Inter e la Juventus, comunque, evidenzia Sport, non sono gli unici club interessati al giocatore di Tuzla.