“L'abbiamo vinta meritatamente, la squadra ha fatto bene. Poi poteva anche vincerla la Samp , perché anche loro hanno giocato per trovare il successo. Bella partita, siamo contenti di averla portata a casa perché giocata sul filo di lana, di quelle senza risparmiare niente”. Lo dice Luciano Spalletti in conferenza stampa.

Var utilizzato in maniera conforme verso l'Inter in queste prime 5 giornate?

“Io sono a favore del Var. Hanno scelto bene, i due gol sono da annullare. Così mi è stato detto. Il primo era forse un po' in fuorigioco, ma non mi interessa, non è il mio lavoro. Io devo far lavorare la squadra e un episodio non può condizionare il risultato. Noi dobbiamo andare oltre l'episodio”.

I gol nel recupero che segno sono?

“Che la squadra non molla. Abbiamo giocato con determinazione fino alla fine, facendo le cose fatte bene sempre. Non si è risparmiata, entrando in campo con il chiodo fisso di vincerla per recuperare quei punti persi in precedenza. La Samp oggi equivale il Tottenham”.

Era arrabbiato con gli attaccanti?

“Non ce l'avevo con nessuno. Lì ci vuole densità dalla parte dove si va a giocare. Bisognava giocare addosso al trequartista e alla punta per aggirare il loro rombo. Fondamentali i cambi di gioco. Nel primo tempo ci siamo riusciti poco, molto meglio nella ripresa, anche grazie al palleggio con Nainggolan e Icardi, bravi a cucire e far salire la loro difesa”.

Come è cambiata la partita nel secondo tempo?

“Perdendo palla in mezzo, ci toccava spendere delle corse per riconquistare la palla. Quando il palleggio ci è riuscito meglio, allora loro sono stati più in difficoltà. Un atteggiamento in cui la Samp si ritrova meno e in cui si può prendere qualche vantaggio. Bravi a creargli i problemi”.

L'allontanamento suo ha un senso?

“No, è sbagliata. Ho solo urlato gol, mi son girato verso la telecamera”.

