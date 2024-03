Due partite, tre sommando anche quella contro l'Atletico Madrid, poi la sosta per le Nazionali. Questo il cammino dell'Inter in questo mese di marzo prima dello stop forzato. Attraverso i propri social, il portiere nerazzurro Yann Sommer suona la carica, esortando i suoi a dare il massimo in questo mini sprint:

"Pronti per le prossime battaglie", le parole dell'ex Bayern Monaco.