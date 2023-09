Perché Yann Sommer ha scelto l’Inter a questo punto della carriera? A rispondere è il diretto interessato, protagonista di un'intervista in uscita sull'edizione cartacea de La Gazzetta dello Sport in edicola tra poche ore: "Perché l’Inter è... l’Inter. Significa tradizione, forza ed eccellenza - dice lo svizzero -. Quando ho scelto il nerazzurro, ho guardato la situazione nel complesso: il tecnico, l’allenatore dei portieri, lo stile di gioco, lo stadio, i tifosi, la vita in città per la mia famiglia. Ho capito che questo era il posto giusto per me", l'anticipazione della rosea.

La trattativa è stata laboriosa: ha temuto che l’affare saltasse?

"Non ho mai avuto paura di non venire, durante la trattativa ero molto sereno. Non so bene cosa sia successo tra i club, ma avevo fiducia di raggiungere il posto che volevo: questo".

