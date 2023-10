Novità positive? Probabilmente molto di più, al netto di qualche sbavatura strutturale contro il Sassuolo. Yann Sommer ha già fatto dimenticare l'addio di Onana. In estate i tifosi nerazzurri si erano mostrati oltremodo preoccupati per la partenza del camerunese in direzione United, ma lo svizzero ha subito risposto presente blindando la porta dei nerazzurri. Ha infilato, sul piano delle statistiche, che non mentono mai, ben sei reti inviolate nelle sue prime nove presenze in Serie A, come soltanto Cristiano Lupatelli (nel 2000) e Alisson (2017-2018) erano riusciti a fare prima (entrambi con la maglia della Roma). nella storia del campionato italiano dei tre punti a vittoria.

Nelle top 5 leghe d'Europa, in trasferta nessuna squadra tiene il furioso passo del Biscione. Il ruolino di marcia è inarrestabile: 4 gare, 4 successi. Senza aver mai incassato la rete. Non avrà la personalità di Onana, ma la saracinesca nerazzurra contiene un reparto arretrato che funziona molto bene, potendo contare sulle sicurezze Acerbi, De Vrij, Bastoni, Darmian e Pavard. L'aver concesso solo 38 conclusioni in 4 incontri certifica l'ottimo lavoro difensivo. Un buon viatico per proiettarsi ai prossimi appuntamenti con grande convinzione.