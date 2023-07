Dopo aver difeso per 90 minuti la porta del Bayern Monaco nell'amichevole in terra giapponese contro il Kawasaki Frontale, Yann Sommer è stato incalzato dai cronisti presenti allo stadio Nazionale di Tokyo che gli hanno chiesto, ovviamente, conto delle voci che circolano con insistenza circa un suo imminente trasferimento all'Inter: "Non voglio dire nulla al riguardo, ora sono qui con il Bayern. Se ne parla da giorni, vedremo cosa succederà. Addio? Ho un ottimo rapporto con tutti nel club".

