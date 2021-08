SM – Nandez si sblocca: l’Inter contribuirà a pagare l’ingaggio di Nainggolan

I nerazzurri verseranno 3 milioni lordi per lo stipendio del Ninja insieme a 2 milioni di euro per il prestito oneroso dell’uruguaiano

La grande novità del mercato dell'Inter arriva da Nahitan Nandez. Stando a quanto riferito da Sport Mediaset, la trattativa con il Cagliari si è sbloccata in mattinata: il club nerazzurro contribuirà al pagamento dell’ingaggio di Radja Nainggolan in Sardegna con 3 milioni lordi insieme a 2 milioni di euro per il prestito oneroso dell’uruguaiano. La fumata bianca è sempre più vicina.