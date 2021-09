Sky Sports – Super League, dietrofront Uefa: niente multa per l’Inter e le altre

La comunicazione arriverà da Nyon nei prossimi giorni, dopo che i procedimenti contro Real, Barcellona e Juve sono stati dichiarati 'nulli'

La UEFA ha abbandonato ogni azione legale contro Real Madrid, Barcellona e Juventus, i tre club che non hanno ancora rinunciato al progetto Super League. Lo ha comunicato oggi, con una nota pubblicata alle 22.50, l'organismo guidato da Aleksander Ceferin, specificando che i procedimenti aperti per provare a sanzionare i tre club scissionisti sono da considerarsi "nulli". Un dietrofront che avrà una ricaduta anche sugli altri nove club 'pentiti' (Milano, Inter, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur e Atletico Madrid): come si legge su Sky Sports, infatti, Nyon comunicherà che non dovranno più pagare le multe imposte loro per aver tentato di fondare nel mese di aprile un torneo d'élite per club a livello europeo.