Sky – Samp-Sensi, fatta per il prestito. Gosens, la trattativa procede spedita

Un'operazione in entrata e una in uscita per l'Inter agli sgoccioli di questa sessione invernale

Dopo giorni di standby, in queste ore è arrivato l'ok definitivo dell'Inter per il trasferimento in prestito fino a giugno di Stefano Sensi alla Samp. Il centrocampista, che prima dell'arrivederci ha fatto in tempo a lasciare il segno segnando il gol decisivo contro l'Empoli in Coppa Italia, raggiungerà Marco Giampaolo per trovare la continuità che non ha mai avuto a Milano anche in ottica Nazionale, dove Roberto Mancini lo sta tenendo in grande considerazione, come dimostrato dalla convocazione per lo stage pre-playoff Mondiali. Per un giocatore che lascia, ce n'è uno che potrebbe arrivare in nerazzurro: procede, infatti, spedita la trattativa con l'Atalanta per Robin Gosens, tanto che sarebbe arrivata un'accelerata per regalarlo subito a Simone Inzaghi, al netto dei tempi di recupero dall'infortunio stimati in circa un mese. Lo riporta Sky Sport.