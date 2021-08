Sky – Nainggolan, il Cagliari vuole chiudere domani. Inter, priorità Nandez

Si scalda l'asse di mercato: nel summit tra club si parlerà del futuro dei due centrocampisti

Andrà in scena domani il tanto atteso incontro tra Inter e Cagliari, desiderosi di trovare una doppia intesa per Radja Nainggolan e Nahitan Nandez. Nulla di nuovo su questo fronte di mercato, se non la condizione con la quale il club rossoblu si siederà al tavolo delle trattative: dopo l'infortunio grave occorso a Marko Rog, infatti, i sardi hanno fretta di chiudere già domani l'affare che riporterebbe il Ninja alla corte di Leonardo Semplici. In questo senso, spiega Sky Sport, si potrebbe arrivare anche una conclusione anticipata del contratto del belga da parte dei nerazzurri, i quali continuano a ritenere prioritario l'uruguaiano come obiettivo per rinforzare la rosa dopo l'addio di Hakimi.