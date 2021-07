Sky – Mercato, da Nandez a Lautaro: i movimenti dell’Inter

Panoramica di mercato da parte di SkySport per quanto riguarda i movimenti in casa nerazzurra

In casa Inter continua a tenere banco la trattativa doppia con il Cagliari per quanto riguarda Nandez e Naniggolan . Secondo quanto riferito da SkySport, al momento resta ancora la distanza tra le parti sulla cifra del prestito dell'uruguaiano, con la richiesta dei sardi ritenuta troppo elevata da parte del club milanese. E si è parlato anche di Satriano , un nome che potrebbe tornare utile nei negoziati.

Al momento, dunque, la pista Nandez resta la preferita per la fascia destra, con l'Inter ottimista sulla buona riuscita dell'affare. Per quanto riguarda Bellerin, invece, l'Arsenal ancora non ha aperto al prestito con diritto di riscatto, concedendo solo l'obbligo di riscatto per lo spagnolo. E occhio al futuro di Lautaro Martinez: stando a quanto riportato da Sky, i nerazzurri potrebbero accettare un'offerta monstre qualora pervenisse sulla scrivania di Marotta (resta forte l'interesse dell'Atletico). Ma l'intenzione è quella di trattenere il Toro, con i discorsi di cessioni che riguardano al contrario sia Sanchez (ingaggio molto alto) sia Pinamonti (in cerca di continuità di impiego).