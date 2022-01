Sky – Inter, Onana ha già completato le visite mediche. A breve la firma

Il portiere camerunese, col permesso dell'Ajax, è arrivato questa mattina presto a Milano

In Italia piovono conferme dopo l'indiscrezione di mercato pubblicata nelle scorse ore dai colleghi de L'Equipe, secondo cui André Onana sarebbe pronto a firmare già oggi il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni, a partire dal prossimo luglio. Come riporta la Sky Sport, il portiere camerunese, ricevuto l'ok dei dirigenti dell'Ajax, è arrivato a Milano questa mattina presto e ha già completato le visite mediche, tra Coni e Humanitas. A breve dovrebbe firmare l'accordo quinquennale con i nerazzurri.