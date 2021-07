Sky – Inter, niente tournée negli Usa per tutelare la salute del gruppo squadra

Altro cambio di programma per i nerazzurri: annullata la partenza

Nuovo cambio di programma: l'Inter non partirà per la tournée negli Usa, dove è in programma la Florida Cup. Secondo quanto raccolto da Sky Sport, la decisione è stata presa "per tutelare la salute del gruppo squadra". Annullata quindi la partenza per gli States, fissata precedentemente per domani mattina; è il secondo forfait dopo quello dell'Arsenal, costretto a rinunciare per dei casi di positività al Covid-19 riscontrati nella rosa.