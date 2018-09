Mancano meno di 3 ore al fischio di inizio di Sampdoria-Inter, anticipo del sabato sera della 5° giornata di Serie A. In vista della sfida alla formazione di Marco Giampaolo, Skysport rivela le scelte - non ancora ufficiali - che avrebbe effettuato Luciano Spalletti. Nella difesa a 4, al centro al fianco dell'ex Milan Skriniar ci sarà Miranda. Nel 4-2-3-1 del tecnico toscano, sulla trequarti spazio al trio formato da Candreva e Keita ai lati di Nainggolan, alle spalle dell'unica punta, un altro ex di giornata, Mauro Icardi.

Federico Rana

