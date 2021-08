Sky – Inter-Correa, è tempo di firme: Marotta e Capellini arrivati ad Appiano

L'obiettivo è mettere il Tucu a disposizione di Inzaghi in tempo per la sfida di domani col Verona

Joaquin Correa è appena arrivato ad Appiano Gentile, seguito da Beppe Marotta e dall'avvocato Angelo Capellini, per sistemare le ultime pratiche burocratiche propedeutiche alla firma che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi anni. L'obiettivo è mettere il Tucu a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per la sfida di domani col Verona; in tal senso, filtra ottimismo. Lo riporta Sky Sport