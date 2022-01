Sky – Inter avanti con Handanovic, ma Onana a breve firmerà il contratto

Il camerunese lascerà l'Ajax a zero euro a fine stagione: per lui è molto probabile un futuro a Milano

L'idea dell'Inter è di andare avanti con Handanovic, in scadenza di contratto a giugno, ma i campioni d'Italia da tempo sono in cerca anche di un altro portiere. E, come conferma SkySport, l'indiziato è uno: "Onana è sempre più vicino e nelle prossime settimane dovrebbe firmare il contratto con l'Inter dopo aver trovato l'accordo nei mesi scorsi - spiega l'emittente satellitare -. Già la scorsa estate il suo agente era stato a Milano per parlare con i nerazzurri". Insomma, Onana sembra ormai avviato a diventare un nuovo portiere nerazzurro.