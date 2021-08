Sky – Dumfries già in viaggio verso l’Italia. Domani le visite

Secondo quanto riferito dall'emittente satellitare, l'esterno olandese arriverà a Milano in serata e domattina farà le visite

Denzel Dumfries all'Inter: ci siamo. Dopo l'accordo raggiunto tra i due club sulla base di una parte fissa di 12,5 milioni di euro più 2,5 di bonus, l'esterno olandese si appresta a diventare ufficialmente un giocatore nerazzurro. Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio di Sky, il giocatore sarebbe è già in viaggio verso l'Italia. "Sarà atteso a Milano in serata e per venerdì sono state programmate le sue visite mediche di rito che precederanno la firma sul suo nuovo contratto", spiega Di Marzio.