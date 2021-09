Sky – Darmian sfida Dumfries, Dzeko in pole su Correa: la probabile di Inter-Real

Le possibili scelte di Inzaghi per la prima uscita in Champions League: due ballottaggi

Ancora qualche dubbio da sciogliere per Simone Inzaghi in vista della prima recita in Champions League sulla panchina dell'Inter, in programma domani sera contro il Real Madrid. Secondo gli aggiornamenti di Sky Sport uno è sulla destra, con Darmian al momento in vantaggio su Dumfries, mentre l'altro è in attacco, dove Dzeko è in pole su Correa per affiancare Lautaro. Per il resto, solo conferme nel classico 3-5-2: davanti ad Handanovic spazio per Skriniar, De Vrij ed il recuperato Bastoni, con in mediana Barella, Brozovic e Calhanoglu. A sinistra il preferito resta Perisic.